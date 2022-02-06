В ЕС заявили о повысившей устойчивость перед санкциями России

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС. Он написал об этом в воскресенье, 6 февраля, в своем блоге.

Боррель сделал заявление в преддверии визита в США, где в понедельник, 7 февраля, состоится заседание Совета ЕС — США по энергетике.

«В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы, она сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа», — отметил глава дипломатии.

Он призвал срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа и совместных закупок газа странами ЕС.

Ранее Боррель заявил, что в понедельник, 7 февраля, ЕС обсудит с США снижение зависимости от газа России.

4 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет зависеть от действий России. Глава ЕК уточнила, что Европейский союз (ЕС) подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций для России на случай агрессии в отношении Украины. Санкции включают в том числе ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.