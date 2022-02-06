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ЕС обсудит с США снижение зависимости от газа России

Жозеп Боррель заявил, что 7 февраля ЕС обсудит с США снижение зависимости от газа России
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в понедельник, 7 февраля, ЕС обсудит с США снижение зависимости от газа России. Он написал об этом в своем блоге.

Глава дипломатии также уточнил, что Евросоюз обсудит поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Ранее в январе предложение США заменить российский газ посчитали наивным. С таким заявлением выступил бывший министр энергетики Штатов Рик Перри. Он резко осудил намерения администрации президента Джо Байдена заменить российское топливо в Европе катарским сжиженным природным газом (СПГ).

Марина Совина
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