Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в понедельник, 7 февраля, ЕС обсудит с США снижение зависимости от газа России. Он написал об этом в своем блоге.

Глава дипломатии также уточнил, что Евросоюз обсудит поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Ранее в январе предложение США заменить российский газ посчитали наивным. С таким заявлением выступил бывший министр энергетики Штатов Рик Перри. Он резко осудил намерения администрации президента Джо Байдена заменить российское топливо в Европе катарским сжиженным природным газом (СПГ).