Предложение США заменить российский газ посчитали наивным

Бывший министр энергетики США Рик Перри резко раскритиковал планы администрации президента Джо Байдена заменить российский газ в Европе катарским сжиженным природным газом (СПГ). Об этом он рассказал CNBC.

«Решение Байдена обзвонить всех и сказать: "Эй, ребята, не могли бы вы увеличить экспорт СПГ?" Это просто так не работает», — сказал Перри. Такая инициатива, считает он, показывает либо наивность Вашингтона, либо непонимание принципов экономики. В Белом доме его заявление пока не прокомментировали.

В то же время источник CNBC в администрации рассказал, что сейчас США ведут переговоры с крупными производителями природного газа, чтобы понять, смогут ли они нарастить поставки в Европу. Второй источник подчеркнул, что перспектива превращения Россией в оружие экспорта природного газа или сырой нефти «не будет иметь последствий для российской экономики».

О планах США заменить российский газ в Европе на СПГ из Катара стало известно ранее в январе. Переговоры уже ведутся и связаны с потенциальным дефицитом поставок газа в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В Европе при этом просят США при введении потенциальных санкций против России сделать для энергетического сектора исключение. С соответствующими призывами выступил Берлин. О готовности помочь Европе с заменой российскому газу уже объявила Австралия.