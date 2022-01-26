США задумали заменить российский газ в Европе катарским СПГ

США планируют заменить российский трубопроводный газ в Европе сжижженным природыни газом (СПГ) из Катара. Об этом сообщает «Российская газета».

«При этом и Катару, и европейцам понятно, что экономически такое решение выгодно только США, а цены на газ будут расти и в Европе, и в Азии», — говорится в материале. Это действие может также восприниматься как подготовка к западным санкциям против России, которые затронут сырьевой экспорт.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Катаром возможные поставки газа в Европу. «Некоторые европейские страны выражали опасения, что наказание России жесткими санкциями из-за кризиса на Украине может обернуться потерями для их экономики и побудить президента Владимира Путина ограничить или остановить поставки газа посреди зимы», — говорится в публикации.