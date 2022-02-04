Глава Еврокомиссии рассказала о санкциях ЕС против России

Запуск газопровода «Северный поток-2» будет зависеть от действий России. Так высказалась о перспективах эксплуатации трубопровода глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Handelsblatt.

Глава ЕК рассказала, что Европейский союз (ЕС) подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций против России на случай агрессии в отношении Украины. Санкции включают, в том числе, ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Москва оказывает давление на Киев и использует газ для давления на Европу. «Поэтому "Северный поток-2" нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно», — заключила она. При этом глава ЕК заявила, что «Газпром» выполняет свои обязательства, поэтому трудностей с поставками газа не ожидается.

Ранее член бундестага Германии от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал неумным решение использование газопровода «Северный поток-2» в качестве средства давления на Россию. По его словам, германо-российское энергетическое партнерство надежно и полезно для обеих сторон.