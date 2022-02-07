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Парикмахер сняла для TikTok сожженные волосы клиентки и отказала ей в помощи

Парикмахер из Майами сняла на видео испорченные волосы женщины и не стала ей помогать

Кадр: @thequeenofblondessalon / TikTok

Профессиональный парикмахер набрала миллионы просмотров в TikTok на видео с испорченной прической клиентки, однако отказалась помочь ей справиться с проблемой. Соответсвующий ролик появился в ее аккаунте в соцсети.

Пользовательница с никнеймом Thequeenofblondes, работающая в Майами, сняла на камеру последствия многолетнего осветления волос одной из посетительниц своего салона. На кадрах видно, что пряди женщины сожжены, обломлены и спутаны по всей длине. «Должна сказать, что это самое страшное химическое осветление из всех, что я когда-либо видела. Я была в шоке, что эта гостья красила волосы на протяжении столь длительного времени», — поделилась эмоциями героиня материала в ролике, который набрал около трех миллионов просмотров.

Затем тиктокерша добавила, что ответила отказом на желание клиентки вновь осветлить корни. Действия автора видео возмутило зрителей, которые сочли ее поведение потребительским. «То есть ты набрала миллионы просмотров на видео и просто отказала ей в помощи вместо того, чтобы предложить план спасения волос?», «Ого, ты опозорила девушку в соцсети и не стала ей помогать...», «И какой же ты после этого профессионал? Я в ужасе», — высказались они.

В январе девушка сделала осветление волос в домашних условиях и поделилась неудачным результатом процедуры. На размещенных в сети кадрах Ким (Kim) объяснила, что решила окрасить пряди в белый цвет. Она призналась, что у нее нет никакого опыта в проведении подобных процедур и она не знакома с техникой осветления. Из-за этого девушка передержала средство на голове дольше положенного времени и сожгла половину волос.

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Дина Васильева
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