Блогерша сделала осветление в домашних условиях и осталась без части волос

Девушка сделала осветление волос в домашних условиях и поделилась неудачным результатом процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Ким (Kim) объяснила, что решила окрасить пряди в белый цвет. Она призналась, что у нее нет никакого опыта в проведении подобных процедур, и она не знакома с техникой осветления. Из-за этого девушка передержала средство на голове дольше положенного времени и сожгла половину волос.

В ролике видно, что Ким лишилась части прядей на макушке. Помимо этого, она засняла, как при расчесывании у нее отламываются волосы. «Пожалуйста, не будьте такими же глупыми, как я. Если вы знаете быстрые способы отрастить волосы, можете поделиться ими в комментариях!» — подписала блогерша публикацию, которая набрала 9,4 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков.

Пользователи сети поддержали Ким в комментариях к посту. «Не переживай! Ты и заметить не успеешь, как они отрастут», «Используй касторовое масло», «Настой рисовой воды поможет тебе быстро отрастить волосы», «Я бы на твоем месте больше так не экспериментировала», «Сходи в хорошую парикмахерскую, там тебе помогут исправить прическу», — писали юзеры.

Ранее в январе девушка сделала окрашивание за 20 тысяч рублей и осталась с сожженными волосами. На размещенном в сети видео Эми (Aamie) объяснила, что захотела сделать мелирование и окрасить пряди в рыжий цвет и отправилась в местный салон красоты. Девушка отметила, что пять раз показала мастеру пример прически, которую хотела получить в результате. На финальных кадрах блогерша продемонстрировала неудачный результат процедуры.