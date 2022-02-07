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Оценена вероятность досрочного освобождения заключенного в США россиянина Бута

Адвокат заключенного в США Бута заявил о его возможном освобождении на 4 года раньше срока

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заключенный в США россиянин Виктор Бут может выйти из тюрьмы на 4 года раньше срока. Об этом сообщил его американский адвокат Стив Зиссу, передает РИА Новости.

«Если ничего неожиданного не произойдет, исходя из условий приговора, Виктор и так должен выйти на свободу досрочно, примерно через шесть с небольшим лет. Но и это очень долгий срок для заключенного, тем более для Виктора, который уже отбыл в тюрьмах 14 лет», — уточнил юрист, напомнив о баллах, начисляемых заключенным в США за хорошее поведение .

По словам адвоката, стремление американских властей продержать Бута в тюрьме как можно дольше начинает ослабевать, потому что россиянин и так должен будет выйти на свободу до окончания 25-летнего срока.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

Марина Совина
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