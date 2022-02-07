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В Польше решили создать кибервойска

Министерство национальной обороны Польши создаст войска обороны киберпространства

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Министерстве национальной обороны Польши решили создать войска обороны киберпространства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что министр национальной обороны Мариуш Блащак еще в 2019 году утвердил концепцию организации и функционирования кибервойск, начав процесс создания этого нового компонента Вооруженных сил Польши.

В Минобороны уточнили, что войска предназначены для проведения полного спектра оборонительных, разведывательных и активных наступательных действий в киберпространстве. Церемония создания войск пройдет восьмого февраля в клубе военно-технической академии в Варшаве.

18 января сообщалось, что власти Польши ввели на территории страны режим киберугрозы начальной степени ALFA-CRP. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Данное решение было принято в связи с кибератаками на правительственные сайты Украины в ночь с 13 на 14 января.

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Екатерина Андреева
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