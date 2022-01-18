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Власти Польши ввели режим киберугрозы в стране

Премьер-министр Польши Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы ALFA-CRP

Фото: Steve Marcus / Reuters

Власти Польши ввели на территории страны режим киберугрозы начальной степени ALFA-CRP. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Уточняется, что данное решение было принято в связи с кибератаками на Украину в последние дни. Режим будет действовать с 18 по 23 января 2022 года.

Хакерская атака на правительственные сайты Украины произошла в ночь с 13 на 14 января. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Украинское Министерство культуры обвинило в произошедшем Россию.

Ксения Назарова
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