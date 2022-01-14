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Украина обвинила Россию в кибератаке на правительственные сайты

Министерство культуры Украины обвинило Россию в кибератаке на правительственные сайты

Фото: Shutterstock

Министерство культуры Украины обвинило Россию в хакерской атаке на правительственные сайты, которая произошла в ночь с 13 на 14 января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией», — говорится в сообщении на сайте Минкульта.

В министерстве считают, что Волынь, ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия Организации украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России), Галичина и Полесье в сообщении хакеров на сайте были упомянуты специально, чтобы скрыть «русский след» и бросить тень на Польшу. Также эксперты из Польши подтвердили, что текст на польском языке был написан не его носителем.

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Целью таких атак, по мнению Минкульта, является дестабилизация внутренней ситуации на Украине, а также желание посеять хаос и неверие в украинском обществе.

Ранее кибератаке подвергся ряд правительственных сайтов Украины. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На части из них появилось сообщение от хакеров, написанное на трех языках, и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей.

Служба связи Украины назвала эту хакерскую атаку «самой мощной за четыре года».

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Алиса Реброва
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