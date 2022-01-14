Украина обвинила Россию в кибератаке на правительственные сайты

Министерство культуры Украины обвинило Россию в хакерской атаке на правительственные сайты, которая произошла в ночь с 13 на 14 января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией», — говорится в сообщении на сайте Минкульта.

В министерстве считают, что Волынь, ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия Организации украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России), Галичина и Полесье в сообщении хакеров на сайте были упомянуты специально, чтобы скрыть «русский след» и бросить тень на Польшу. Также эксперты из Польши подтвердили, что текст на польском языке был написан не его носителем.

Целью таких атак, по мнению Минкульта, является дестабилизация внутренней ситуации на Украине, а также желание посеять хаос и неверие в украинском обществе.

Ранее кибератаке подвергся ряд правительственных сайтов Украины. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На части из них появилось сообщение от хакеров, написанное на трех языках, и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей.

Служба связи Украины назвала эту хакерскую атаку «самой мощной за четыре года».