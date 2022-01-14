Спецсвязь Украины оценила силу кибератаки на правительственные сайты

Спецсвязь Украины сделала заявление о прошедшей кибератаке на правительственные сайты республики. По оценке представителей ведомства, атака была самой сильной за четыре года, следует из записи пресс-конференции в Facebook.

«Государственные сайты на Украине подверглись самой мощной атаке за четыре года, к выяснению деталей подключились международные партнеры», — сообщили украинские чиновники. Они добавили, однако, что утечки персональных данных украинцев не было.

Служба связи уже начала расследование инцидента и собирает цифровые улики, которые в дальнейшем могут стать доказательством той или иной версии произошедшего. В этом Украине помогут международные партнеры, уверены в ведомстве.

Хакеры в ночь на 14 января взломали множество украинских правительственных сайтов. В результате атаки не работали ресурсы кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На сайтах МИД и министерства обороны хакеры разместили картинку с перечеркнутым украинским флагом и свиньей.

Это не первый случай кибератаки на украинские сайты. Ранее с поддельной страницы президента Украины Владимира Зеленского распространяли вирусы.