Врач обнаружил внутри женщины растущую опухоль с зубами и волосами

Пользовательница TikTok @sandwitchbread рассказала, как гинеколог обнаружил у нее в матке растущую опухоль с зубами и волосами, которая представляет собой недоразвитого сиамского близнеца-паразита ее двухлетнего сына.

Женщина обратилась к гинекологу, так как после рождения ребенка два года назад ее мучила боль в животе. Результаты ультразвукового исследования и причина недуга @sandwitchbread поразили ее больше, чем если бы она вновь оказалась беременна.

Во время УЗИ на экране пациентка заметила нечто странное, но медик заявила, что это не ребенок. «Когда мой врач пришла в кабинет, чтобы объявить мне результаты обследования, она посмотрела мне в глаза и заявила, что у меня семисантиметровая, размером с куриное яйцо, дермоидная киста», — сказала @sandwitchbread.

Позже выяснилось, что у женщины не одна, а две кисты. Размер второй был сравним с горошиной. По словам пользовательницы TikTok, киста росла у нее в матке, хотя как правило, дермоидные кисты формируются в яичниках. Эти новообразования считаются распространенными и безобидными, но для их удаления требуется хирургическая операция.

Дермоидная киста яичников (тератома) — новообразование, которое иногда может содержать волосы, жидкость, зубы или кожу. Одна из возможных причин ее появления — недоразвитый сиамский близнец-паразит. «Так вот, в течение двух лет внутри меня были частицы моего сына, из которых в моей матке росли зубы и волосы», — заявила женщина. Она показала изображения дермоидной кисты, но предупредила, что слабонервным лучше их не видеть.

Подписчики @sandwitchbread были в шоке от увиденного. «Ты посоветовала подумать, прежде чем смотреть фото, и я думала, я поняла. Но, я тебе скажу, я была не готова к этому фото», — написала одна из пользовательниц. Других авторов комментариев удивило, что это обыденная ситуация, с которой женщины сталкиваются постоянно. «Каждый день это приложение предоставляет мне очередную причину удалить матку», — написала одна из подписчиц. «Никогда не хотела родить ребенка меньше, чем сегодня», — отметила другая.

Ранее сообщалось, что в английском городе Ли, графство Большой Манчестер, врачи выходили новорожденного ребенка, на копчике которого росла редкая опухоль. Врачи осмотрели плод и выявили, что у младенца тератома — редкое образование, в котором могут присутствовать волосы, мышечная и костная ткань.