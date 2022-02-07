Китаю перестали платить по долгам

Политика массового кредитования развивающихся стран, которую в последние десятилетия проводили китайские власти, привела к тому, что многие правительства перестали платить по долгам. Дефолты по таким кредитам происходят чаще, чем по обязательствам перед всеми странами Парижского клуба (объединение развитых стран-кредиторов). Об этом со ссылкой на исследование Всемирного банка пишет «Коммерсантъ».

Ситуация долгое время оставалась загадкой для экспертов, потому что условия, на которых официальный Пекин и госбанки раздавали займы, были крайне непрозрачными и закрытыми. Авторы доклада заявляют, что половина китайских кредитов не отражалась в официальной долговой статистике, так как Китай требовал от заемщиков полной конфиденциальности.

Скрытыми остаются и дефолты ряда стран. Чаще всего контракты составлены таким образом, что урегулировать их можно только с помощью двухсторонних переговоров, причем данные нельзя выносить на публику.

Несмотря на такие жесткие условия, развивающиеся страны с высоким уровнем кредитного риска массово обращались к Китаю. Ситуация осложнялась тем, что китайские кредитные организации (чаще всего это Export-Import Bank of China и China Development Bank) выдавали кредиты на небольшой срок и к тому же по высоким ставкам.

В исследовании указано, что Пекин уже изменил свое поведение, но проблемы с выданными ранее долгами остаются. Скорее всего, они приведут к новым дефолтам, в том числе под видом реструктуризации, когда условия долга многократно меняются.

Политика Китая напоминает ту, что проводили страны Парижского клуба в 1980-х годах. Тогда они редко списывали основное тело долга, предпочитая отсрочку платежей. Практику списаний развитые страны стали массово применять только в 2000-е годы.

С 2008 года, если учитывать скрытые дефолты, Китай столкнулся с 71 реструктуризацией займов, то есть, по сути, с невыплатой долгов. На нее пошли африканские страны, Куба, Ирак, Казахстан, Киргизия, Украина, Таджикистан, Венесуэла. Нередко условием реструктуризации стала передача Китаю определенных активов, в том числе на добычу полезных ископаемых. Все кредиторы Парижского клуба вместе взятые допустили только 68 реструктуризаций.

Ранее Институт международных финансов подсчитал, что общий долг развивающихся стран с учетом задолженности правительств, населения и компаний в третьем квартале 2021 года вырос до рекордных 92,6 триллиона долларов. При этом 80 процентов общего роста пришлось на Китай.