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США согласуют с Европой технические детали ответа на эскалацию вокруг Украины

Госдеп заявил, что США согласуют с ЕС технические детали ответа на эскалацию на Украине

Фото: Pixabay

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США согласуют с Европой технические детали ответа на эскалацию вокруг Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат пояснил, что в Европейский союз (ЕС) направлены представители различных федеральных ведомств Соединенных Штатов, включая Госдеп и министерство финансов.

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«Находящаяся в Европе межведомственная группа проводит встречи с нашими партнерами для согласования технических аспектов мер, которые при неблагоприятном развитии событий нам, возможно, придется задействовать», — сообщил Прайс.

Ранее Reuters сообщил, что представители администрации США посетят Британию и страны Европейского союза (ЕС), чтобы обсудить координацию по санкциям и экспортному контролю в отношении России на случай агрессии против Украины. Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены не только конкретные ограничительные меры против Москвы, но и порядок перехода к таким шагам, в том числе необходимость принятия нового законодательства.

Марина Совина
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