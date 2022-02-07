Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США согласуют с Европой технические детали ответа на эскалацию вокруг Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат пояснил, что в Европейский союз (ЕС) направлены представители различных федеральных ведомств Соединенных Штатов, включая Госдеп и министерство финансов.

«Находящаяся в Европе межведомственная группа проводит встречи с нашими партнерами для согласования технических аспектов мер, которые при неблагоприятном развитии событий нам, возможно, придется задействовать», — сообщил Прайс.

Ранее Reuters сообщил, что представители администрации США посетят Британию и страны Европейского союза (ЕС), чтобы обсудить координацию по санкциям и экспортному контролю в отношении России на случай агрессии против Украины. Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены не только конкретные ограничительные меры против Москвы, но и порядок перехода к таким шагам, в том числе необходимость принятия нового законодательства.

