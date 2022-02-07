В США сообщили о беспокойстве в Москве из-за дороговизны вторжения на Украину

Некоторые российские официальные лица обеспокоены тем, что крупномасштабное вторжение на Украину может оказаться более дорогостоящим и сложным, чем думает президент России Владимир Путин и другие представители власти. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомые с разведданными, которые были получены США.

По данным телеканала, некоторые российские военные и сотрудники разведки также были недовольны тем, что их планы о вторжении оказались раскрыты западными странами. При этом нет никаких доказательств того, что в Москве выступают против плана вторжения или идут против приказа Путина, узнал CNN.

Высокопоставленный европейский чиновник в свою очередь заявил, что некоторые российские военные не совсем понимают «план игры», касающийся возможного нападения на Украину.

Также, по информации источников телеканала, есть достаточно четкое представление о вооруженных силах России и сотрудниках Министерства иностранных дел (МИД).

В воскресенье, 6 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Россия может напасть на Украину в любой день. «Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Россия выберет дипломатический путь», — предположил он.

С осени 2021 года Украина и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границе, уточняя, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Кремль неоднократно говорил о том, что Россия не собирается вторгаться в какое-либо государство.