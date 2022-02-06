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В США назвали сроки вторжения России на Украину

Советник президента США Салливан: Россия может в любой день вторгнуться на Украину

Фото: Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России на Украину. Как передает агентство Reuters, в эфире телеканала Fox News Салливан заявил, что это может произойти в любой день.

«Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Россия выберет дипломатический путь», — предположил Салливан.

Также отмечается, что в другом интервью — телеканалу NBC — советник американского лидера отметил, что вторжение может начаться уже в понедельник, 7 февраля. Салливан оговорился, что Кремль может отсрочить вторжение на несколько недель. Он также добавил, что Москва может не только аннексировать Донбасс, но и проводить кибератаки или даже начать полноценную войну.

Тем временем Минобороны Украины оценило вероятность бомбежки Киева Россией. Как заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр, нет никакого смысла в захвате какой-либо территории с попутным уничтожением инфраструктуры.

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Артур Галеев
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