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Россиянам предложили бюджетно отдохнуть в Египте на 8 Марта

Недельная путевка в Египет в марте обойдется в 26,3 тысячи рублей на человека

Фото: Shutterstock

Эксперты туристической отрасли предложили отечественным туристам бюджетно отдохнуть на курортах Египта на 8 Марта — туры начинаются от 26,3 тысячи рублей на человека. Такую информацию приводит портал Tourdom.

«В марте еще могут быть такие же сильные ветра, как в феврале. Море в это время уже достаточно комфортное для купания, но могут быть медузы», — отметила турагент из Москвы Татьяна Максимова.

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Так, россиянам посоветовали обратить внимание на четырехзвездочную гостиницу Minamark Resort & Spa. Стоимость недельной путевки с вылетом 4 или 5 марта на двоих путешественников обойдется от 52,7 тысячи рублей. За семидневный отдых в отеле категории пять звезд Grand Resort Hurghada с питанием по системе «все включено» придется заплатить минимум 58 тысяч рублей на двоих.

Ранее в феврале российская туристка отдохнула в Египте зимой и описала поездку фразой «лицо загорело, ноги отморозила». Она рассказала, что выбрала для поездки Египет, поскольку среди зарубежных направлений он является самым доступным по ценам — за путевку в Шарм-эш-Шейх женщина заплатила 118 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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