Россиянка описала отдых в Египте зимой фразой «лицо загорело, ноги отморозила»

Российская туристка отдохнула в Египте зимой и описала поездку фразой «лицо загорело, ноги отморозила». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что выбрала для поездки Египет, поскольку среди зарубежных направлений он является самым доступным по ценам — за путевку в Шарм-эш-Шейх с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле женщина заплатила 118 тысяч рублей.

Она подчеркнула, что курорт идеально подходит для отдыха с детьми, однако в январе и феврале там коварная погода. «Даже когда температура воздуха днем прогревается до плюс 25-27 градусов, ощущается прохлада. У меня все время мерзли ноги, в босоножках ходить было некомфортно», — пожаловалась россиянка и отметила, что несмотря на то, что ей постоянно было холодно, лицо у нее обгорело в первый же день.

Из преимуществ отдыха в зимнее время путешественница выделила отсутствие очередей в барах и ресторанах. «Туристов сейчас немного, внимания персонала хватает на всех», — заключила она.

Ранее еще одна российская туристка решила перезимовать в Египте и пожаловалась на аномальную погоду в стране. Девушка отметила, что перед поездкой в республику была уверена, что переждать зиму в африканской стране будет комфортно, «на деле оказалось все иначе».