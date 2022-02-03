Перезимовавшая в Египте россиянка пожаловалась на аномальный холод

Российская туристка решила перезимовать в Египте и пожаловалась на аномальную погоду в стране. О минусах отдыха в холодное время года она рассказала в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Девушка отметила, что перед поездкой в республику была уверена, что переждать зиму в африканской стране будет комфортно. «На деле оказалось все иначе. Зима все-таки дошла и до Египта, — сказала она. — Местные говорят, что такой зимы еще не было, для них аномально холодная погода оказалась "нежданчиком"».

Путешественница призналась, что начала завидовать одежде местных жителей. «Женины так хорошо закутаны в свои черные ткани. Мужчинам тоже холод не страшен — они надевают длинные платья, поддевают штаны, а голову покрывают шерстяным платком», — рассказала автор.

При этом туристка пояснила, что самой большой проблемой для местных жителей и отдыхающих стало отсутствие отопления в домах. «Сходить в душ в таких условиях невозможно. Холодный дом, холодное помещение, — пожаловалась блогер. — Бедные люди тоже мерзнут. Как пришли с улицы в куртке, так и ходят по дому, делают дела, готовят еду. В общем, жуть».

Ранее россиянка перезимовала в Таиланде и раскрыла основные траты на путешествие. Девушка отметила, что дороже всего ей обошлись авиабилеты в обе стороны — 140 тысяч рублей на двоих. Второе место в общей структуре расходов заняло проживание — трехмесячная аренда жилья в Паттайе вместе с коммунальными услугами стоила примерно 60 тысяч рублей.