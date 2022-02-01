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Перезимовавшая в Таиланде россиянка раскрыла траты на путешествие

Российская туристка отдохнула в Таиланде и рассказала о тратах на авиабилеты и проживание

Фото: Pixabay

Российская туристка, решившая перезимовать в Таиланде, раскрыла основные траты на путешествие. О стоимости отдыха в королевстве она рассказала в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Девушка отметила, что дороже всего ей обошлись авиабилеты в обе стороны — 140 тысяч рублей на двоих. Второе место в общей структуре расходов заняло проживание — трехмесячная аренда жилья в Паттайе вместе с коммунальными услугами стоила примерно 60 тысяч рублей.

Также туристка назвала цены на продукты в местных супермаркетах. Так, литр молока обходится в 100 рублей, килограмм макарон или овсянки можно приобрести за 300 рублей, а за килограмм яиц придется заплатить 150 рублей. При этом экзотические фрукты на курорте стоят дешево — от 50 рублей за килограмм.

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«В Таиланде выгодно покупать еду на вечерних рынках. Вы можете взять сосиску, шашлычок из трех-четырех кусочков курицы (или говядины, рыбы, тофу), куриный шницель всего за 10 бат (примерно 23 рубля). Добавьте к этому порцию риса или макарон — вот и полноценный ужин», — сказала автор блога. По ее словам, за три месяца отдыха у нее ушло около 60 тысяч рублей на питание на двоих.

В отдельную статью расходов путешественница выделила развлечения — они обошлись ей в 40 тысяч рублей. «Основные развлечения в Таиланде — это ленивый отдых в пляжных клубах и экскурсии. За первое дорого платить не придется. Цены на экскурсии в Таиланде обычно начинаются от двух тысяч рублей с человека», — пояснила она.

За дополнительные бытовые расходы в виде услуг интернета, прачечных и общественного транспорта россиянке пришлось заплатить еще около шести тысяч рублей.

Ранее в январе часто путешествующая россиянка отдохнула в Таиланде и предостерегла отечественных туристов от опасных животных, обитающих в стране. По ее словам, с апреля по октябрь в Сиамском заливе можно встретить ядовитые виды медуз. А со сколопендрами отдыхающие могут столкнуться, гуляя по тропическому лесу.

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Валентина Процкова
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