Россиянка отдохнула в Таиланде и предостерегла туристов от одной опасности

Часто путешествующая россиянка отдохнула в Таиланде и предостерегла отечественных туристов от опасных животных, обитающих в стране. Своими рекомендациями она поделилась в блоге на «Яндекс.Дзен».

По ее словам, с апреля по октябрь в Сиамском заливе можно встретить ядовитые виды медуз. Наиболее опасные среди них — морские осы и португальские кораблики, контакт с которыми может вызвать остановку сердца. «Фиолетовый флаг на пляжах Таиланда означает, что в воде замечены медузы: откажитесь от купания, если вы его заметили», — предупредила она.

С еще одним небезопасным существом отдыхающие могут встретиться, гуляя по тропическому лесу, — со сколопендрами. При укусе многоножки рекомендуется обратиться к врачам, поскольку яд животного может спровоцировать отек и онемение.

Кроме того, среди опасных зверей, обитающих в стране, автор выделила змей и некоторые виды комаров, переносящих лихорадку Денге.

При этом туристка призвала отдыхающих не бояться акул. «Все туристические пляжи Таиланда ограждены подводными металлическими сетками, через которые хищники не проникают, — заключила она. — Сами акулы стараются держаться в стороне от лодок и шума».

Ранее в январе эта же россиянка раскрыла секреты при планировании отдыха в Таиланде. По словам туристки, один из главных способов избежать разочарования в отпуске — это выбор правильного времени для поездки — при этом на разных курортах Таиланда лучшими и худшими для отдыха считаются разные месяцы.