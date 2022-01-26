Россиянка назвала способ избежать разочарования на отдыхе в Таиланде

Часто путешествующая россиянка раскрыла секреты при планировании отдыха в Таиланде. Своими рекомендациями она поделилась в блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, один из главных способов избежать разочарования в отпуске — это выбор правильного времени для поездки — при этом на разных курортах Таиланда лучшими и худшими для отдыха считаются разные месяцы.

Так, автор назвала Паттайю регионом, наименее подверженным сезону дождей. При этом девушка призвала отказаться от отдыха на курорте в апреле, так как это один самых жарких месяцев в году. То же самое касается и Бангкока — в середине весны температура воздуха в столице Таиланда поднимается до плюс 37-39 градусов. «В это время воздух особенно пыльный, влажный, горячий и "тяжелый"», — уточнила блогерша.

На Пхукет россиянка порекомендовала ехать с начала ноября по конец марта, так как в период с мая по сентябрь на курорте бывают сильные волны. Самым удачным временем для отдыха на Краби путешественница назвала начало весны. «Главный минус отдыха в Краби в низкий сезон — мутная вода и волны», — добавила она.

Ранее в январе эта же россиянка перечислила ряд вещей, которые недопустимо совершать туристам в Таиланде. Девушка призвала ни в коем случае не проявлять неуважение к королю Таиланда или к его семье, так как это может повлечь за собой тюремное заключение. Также она посоветовала не жать руки местным жителям, потому что такая близость воспринимается как нарушение личных границ.