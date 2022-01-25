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Посетившая Таиланд россиянка перечислила недопустимые для туристов поступки

Российская туристка предупредила о недопустимости насмешек над тайской королевской семьей

Фото: Shutterstock

Побывавшая в Таиланде российская туристка назвала десять вещей, которые недопустимо совершать туристам, посещающим страну. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественница отметила, что туристам ни в коем случае нельзя проявлять неуважение к королю Таиланда или к его семье. Девушка предупредила, что за насмешки или издевательства над королевской династией может грозить штраф или даже тюремное заключение.

Также нужно контролировать свои поступки и случайные жесты, чтобы не оскорбить местных жителей. Так, не следует касаться, приобнимать или жать руки тайцам, так как это расценивается как нарушение личных границ, и указывать на что-то пальцем. «Трогать чужую голову — верх неприличия и неуважения. Женщинам категорически запрещено прикасаться к буддистским монахам», — перечислила недопустимые поступки россиянка.

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Кроме того, туристка напомнила о правилах поведения в буддистских храмах. Например, не стоит поворачиваться спиной к Будде, указывать на него носком стопы, трогать подношения, скрещивать ноги в присутствии монахов и посещать священные места в обуви и с открытыми ногами или плечами. Россиянка добавила, что следует всегда обращать внимание на дверные таблички, многие из которых указывают на необходимость разуться.

«В Таиланде считается неприличным обниматься и целоваться в присутствии посторонних. По крайней мере в нетуристических местах. Также девушкам здесь запрещено загорать и купаться топлес (хотя нудистские пляжи в Таиланде — не редкость). Кроме того, тут не принято повышать голос, ругаться, выяснять отношения», — предупредила автор блога.

За азартные игры или клевету в Таиланде можно не только получить огромный штраф, но и угодить в тюрьму — поэтому россиянка посоветовала избегать на отдыхе игр в карты и выяснений отношений с местными жителями.

Ранее в январе эта же туристка назвала особенности Таиланда, которые способны омрачить отдых путешественников. Девушка считает, что тропические курорты — это плохой вариант для тех, кто боится насекомых. Более того, в квартиру часто проникают гекконы, а на дорогах и тротуарах можно встретить мертвых жаб, крыс и змей.

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Дарья Рыбак
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