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Неизвестные потратили более 200 миллиардов рублей на дорогое жилье в Москве

За 2021 год в Москве продали 1,43 тысячи квартир и апартаментов дороже 1 миллиона долларов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За 2021 год покупатели с бюджетами от 1 миллиона долларов на квартиру в совокупности потратили около 207 миллиардов рублей на элитную недвижимость в Москве. Из этой суммы большую часть — 128 миллиардов рублей — неизвестные направили на покупку в новостройках, говорится в материалах агентства Savills, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в целом за 2021 год на рынке премиальных новостроек и вторичного жилья Москвы было продано почти 1,43 тысячи квартир и апартаментов стоимостью свыше миллиона долларов. Спрос на дорогую недвижимость увеличился почти на 21 процент по сравнению с 2019 годом и на 26 процентов — по сравнению с уровнем 2020-го.

Средний бюджет сделки с элитными квартирами в прошлом году составил 145 миллионов рублей — на 17 процентов больше, чем в 2020-м. Средняя стоимость квадратного метра «элитки» увеличилась за год на 21 процент, с 765 тысяч до 925 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что предложение элитных квартир в аренду в Москве с начала 2021-го сократилось более чем на треть, к концу года опустившись до шестилетнего минимума. В период с января по декабрь арендаторы «элитки» заключили в столице на 45 процентов больше сделок, чем в том же периоде 2020-го.

Нина Ташевская
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