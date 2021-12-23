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В Москве недосчитались дорогих квартир для арендаторов

Savills: предложение элитных квартир в аренду в Москве сократилось более чем на треть

Фото: Aleksander Grishin / Globallookpress.com

Предложение элитных квартир в аренду в Москве с начала 2021 года сократилось более чем на треть, опустившись до шестилетнего минимума, свидетельствуют данные международного агентства недвижимости Savills, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в период с января по декабрь 2021-го арендаторы «элитки» заключили в Москве на 45 процентов больше сделок, чем в том же периоде 2020-го. Из-за высокого спроса квартиросъемщики недосчитались доступных объектов — их число резко снизилось, до антирекорда за последние шесть лет.

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На этом фоне средняя запрашиваемая ставка аренды элитной недвижимости выросла с начала 2021-го на 9 процентов, до 364 тысяч рублей в месяц. Порядка 60 процентов дорогих квартир в Москве снимают россияне, выяснили в Savills.

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.

Нина Ташевская
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