В столице Канады ввели режим ЧП из-за протестов дальнобойщиков

Мэр канадской столицы Джим Уотсон сообщил, что ввел в Оттаве режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CP24.

«Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей из-за продолжающихся демонстраций и подчеркивает необходимость поддержки от других юрисдикций и уровней правительства», — заявил Уотсон в обращении к жителям Оттавы.

Градоначальник также отметил, что введение режима ЧП позволит обеспечить «большую гибкость» администрации.

Ранее Уотсон признал, что ситуация с антиковидными протестами в канадской столице вышла из-под контроля и власти города не могут ее урегулировать. Он отметил, что численность протестующих существенно превосходит число полицейских в городе. При этом политик не исключил, что может быть рассмотрен вопрос о привлечении военных, хотя на данном этапе речь об этом не идет.

23 января в Оттаве начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под лозунгом «Колонна свободы». Они требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.