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Лукашенко заявил о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами

Лукашенко пообещал представить Путину документы о финансировании оппозиции бизнесменами РФ

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские бизнесмены финансировали оппозиционеров, которые устраивали массовые протесты в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости в понедельник, 7 февраля.

По словам политика, у него есть информация о том, что ряд предпринимателей из России через «определенные каналы» оказывает финансовую поддержу белорусской оппозиции. При этом указанные лица бывают на приемах у российского президента Владимира Путина, отметил Лукашенко.

Он пообещал представить документы, подтверждающие его слова, Путину. «Вот вернется из Пекина брат старший, я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией... Я отправлю Путину, пусть почитает», — заверил белорусский лидер.

Ранее в феврале Лукашенко рассказал, что Путин обещал присвоить ему звание полковника, однако этого до сих пор не произошло.

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Варвара Кошечкина
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