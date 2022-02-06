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Лукашенко напомнил об обещании Путина присвоить ему звание полковника

Лукашенко заявил, что Путин пообещал присвоить ему звание полковника, но не сделал этого

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Президент России Владимир Путин обещал присвоить белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника, но этого до сих пор не произошло. Такое заявление президент Белоруссии сделал в интервью в Владимиром Соловьевым, фрагмент которого публикует информагентство БЕЛТА на YouTube-канале.

Телеведущий поинтересовался, какое у Лукашенко воинское звание и «что на погонах». В ответ белорусский лидер сообщил, что на его погонах размещен герб, а сам он находится в звании подполковника.

«Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что речь шла о звании полковника российской армии, и указал, что не видит в этом противоречия, а присвоение такого звания президенту Белоруссии стало бы его проблемой, а не Москвы.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского коллегу Владимира Зеленского аморфным человеком без стержня.

Евгения Куликова
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