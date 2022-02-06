Лукашенко напомнил об обещании Путина присвоить ему звание полковника
Президент России Владимир Путин обещал присвоить белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника, но этого до сих пор не произошло. Такое заявление президент Белоруссии сделал в интервью в Владимиром Соловьевым, фрагмент которого публикует информагентство БЕЛТА на YouTube-канале.
Телеведущий поинтересовался, какое у Лукашенко воинское звание и «что на погонах». В ответ белорусский лидер сообщил, что на его погонах размещен герб, а сам он находится в звании подполковника.
«Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», — пояснил Лукашенко.
Он добавил, что речь шла о звании полковника российской армии, и указал, что не видит в этом противоречия, а присвоение такого звания президенту Белоруссии стало бы его проблемой, а не Москвы.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского коллегу Владимира Зеленского аморфным человеком без стержня.