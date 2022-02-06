Лукашенко рассказал о своем отношении к Зеленскому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского коллегу Владимира Зеленского аморфным человеком без стержня. О своем отношении к главе Украины Лукашенко рассказал в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live», кадры из которого, как сообщает ТАСС, были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

«Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое и то, что было в войну (Великую Отечественную — прим. «Ленты.ру»), и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня», — отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко назвал себя «стабильным» в отношениях с другими людьми. По его словам, чтобы разочароваться в человеке, белорусскому лидеру необходимо какое-то время.

«Я всегда ищу, за что зацепиться хорошее. И я к Зеленскому так: "а, ну молодой", "ну не сообразил" и прочее. Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: "Америка — это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь — это враги"... Это уже крыша поехала», — заключил Лукашенко.

В этом же интервью Лукашенко назвал условие своего выхода на пенсию. По его словам, это произойдет, когда он перестанет чувствовать поддержку народа. При этом имя его преемника на посту главы государства должен определить народ республики.