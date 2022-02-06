Лукашенко назвал условие для выхода для пенсию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие своего выхода на пенсию. В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live», кадры из которого, как сообщает ТАСС, были показаны в эфире телеканала «Россия-1», Лукашенко пообещал, что уйдет с поста, когда перестанет чувствовать поддержку народа.

«Если бы я только почувствовал, что большинство белорусского народа по закону Лукашенко не поддерживают, судьба Лукашенко им же была решена в течение суток», — заявил белорусский лидер, добавив, что вышел бы «на пенсию».

Отвечая на вопрос Владимира Соловьева о передаче власти, глава Белоруссии сказал, что это «элементарно».

«Кому? Это уже пусть народ определит», — добавил Лукашенко.

Также президент Белоруссии заявил, что Москва и Минск готовы дать совместный ответ на войну Киева против Донбасса. При таком развитии событий белорусская армия будет действовать «точно так, как российская». Также он дал понять, что ситуация на границе с Украиной остается достаточно серьезной.

