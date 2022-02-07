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Врач назвал средство от постковидного синдрома

Терапевт Ашихмин рассказал о пользе физических нагрузок при постковидном синдроме

Фото: Shutterstock

Физические нагрузки являются средством реабилитации при постковидном синдроме, считает врач-терапевт, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Против постковидного синдрома нет лечения таблетками никакого. Люди приходят, их очень много, они сильно переживают, хотят лекарство. Единственное, что помогает — это реабилитация», — поделился врач. А вся постковидная реабилитация, по его словам, основана на постепенном, планомерном повышении физических нагрузок.

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Определенного вида спорта, которым врачи советуют заниматься после перенесенного COVID-19, нет. Можно практиковать то, что человеку больше нравится.

«Сегодня мы приходим к тому, что, чем тяжелее болезнь, тем важнее физические нагрузки. Если противопоказаний нет, если самочувствие нормальное, и сердце работает хорошо, и с легкими все нормально, восстановление достигнуто, нужно рекомендовать спорт», — отметил он.

Ранее невролог Натан Давидов назвал тревожные проявления постковидного синдрома. Среди них нарушение сна и ухудшение памяти. Он предположил, что это происходит из-за повреждения структур мозга на молекулярном и клеточном уровне.

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Екатерина Смирная
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