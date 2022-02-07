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Невролог назвал тревожные проявления постковидного синдрома

Невролог Натан Давидов назвал признаком постковидного синдрома нарушение сна

Фото: Depositphotos.com

После перенесенного COVID-19 могут появиться симптомы, которые говорят о наличии постковидного синдрома. Его тревожные признаки назвал кандидат медицинских наук, невролог Натан Давидов, сообщают «Известия».

«Часто такие пациенты [с постковидным синдромом] жалуются на ухудшение памяти, например, им очень долго приходится выполнять какую-либо работу, которую ранее они делали очень быстро, или же не могут вспомнить имя человека, с которым они знакомы. Все данные симптомы являются причиной обращения к врачу-неврологу», — сказал специалист.

Он предположил, что при постковидном синдроме повреждение структур мозга происходит на молекулярном и клеточном уровне, из-за чего возникает нарушение сна, ухудшение обоняния и снижение памяти. При подобных проявлениях последствий инфекций врачи назначают МРТ головного мозга, подчеркнул Давидов.

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По его словам, медики также рекомендуют заниматься когнитивным тренингом — выполнять специальные упражнения для улучшения работы мозга. При отсутствии улучшений пациентам, перенесшим инфекцию, назначается другая терапия под контролем специалистов.

Ранее психолог Олег Сурков в разговоре с «Лентой.ру» перечислил способы избавиться от постковидной тревоги. По его словам, если тревога навязана мыслями, то их нужно начать петь или написать на бумаге.

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Анастасия Шейкина
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