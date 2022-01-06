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Психолог перечислил способы избавиться от постковидной тревоги

Психолог Сурков: пение и записывание мыслей поможет при тревоге после COVID-19

Фото: Shutterstock

Ряд упражнений может помочь побороть тревогу, возникающую у некоторых людей после COVID-19. Психолог, специализирующийся на панических атаках и тревожно-фобических расстройствах, Олег Сурков посоветовал в разговоре с «Лентой.ру» ряд упражнений, которые могут помочь человеку справиться с таким постковидным синдромом.

Тревога может быть связана с какими-то тревожными мыслями или появиться без причины, отметил Сурков. Но есть общий принцип по избавлению от этой эмоции: «изнутри — наружу». «Наши тревожные мысли находятся внутри, в голове, и любым способом эти мысли нужно вывести наружу», — объяснил он.

Прием 1. Поем

Если тревога навязана мыслями, то их нужно начать петь, таким образом человек выведет их наружу, посмотрит на них со стороны и они уже не покажутся ему такими страшными, отмечает Сурков. «Можно петь на мотив какой-то песни или произвольный мотив, как частушку или трагично, как оперную арию», — посоветовал психолог.

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Прием 2. Пишем

Второй способ тоже рекомендуется применять, если есть какие-то тревожные мысли, рассказал Сурков. «Можно прямо записывать эти тревожные мысли или историю до тех пор, пока она не утратит свою силу, пока она не иссякнет. Пошли какие-то мысли, и мы их записываем, например: "Я умру, я заболею" и так далее», — объяснил психолог.

Прием 3. Воображаем

В случае, если тревога, на первый взгляд, не имеет под собой каких-то тревожных мыслей, то можно попытаться просканировать свое тело и определить, где в нашем теле эта тревога концентрируется, рассказал психолог. «Определив, например, в груди она находится, в области солнечного сплетения, представить ее себе в виде некоторого спонтанного образа — это может быть какая-нибудь клякса, рак, колючая проволока, у каждого свой может быть образ, и его визуализировать, как бы отодвинуть от себя на некоторое расстояние, к примеру, метр, и просто, скажем, в течение минуты-двух за этим образом наблюдать Часто образ начинает меняться», — отметил Сурков

Если у человека начались панические атаки, психолог посоветовал обратиться к специалисту, так как с ними тяжело справиться самостоятельно, и это может быть симптомом не только тревожно-фобического расстройства, но и социофобии, депрессии, шизоидных расстройств, паранойяльных проявлений.

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Екатерина Смирная
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