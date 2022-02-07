В Госдуме высказались о ситуации с увольнением учительницы в Петербурге

За чтение Даниила Хармса и Александра Введенского уволить никого нельзя, поскольку они нигде не запрещены. Такое мнение о ситуации с увольнением учительницы в Санкт-Петербурге высказал депутат Госдумы Сергей Боярский. Его цитирует РИА Новости.

«Среди заголовков увидел небрежные сравнения этой ситуации с "возвращением в 1937 год", что, конечно, не имеет никакого отношения к реальному положению дел. Отбросив эмоции и желание погрузиться в теории заговора, хочу ответственно заявить, что ни о какой цензуре в литературе речи тут не идет», — считает Боярский.

Он отметил, что в деталях этой истории предстоит разобраться. В 168-й гимназии преподавательница Серафима Сапрыкина проработала пять месяцев, а в 70-й — один месяц, и тоже уволилась, уточнил депутат.

6 февраля преподавательница из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, заявила, что ее уволили за чтение стихов Хармса и Введенского. Она сообщила, что в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Власти Санкт-Петербурга, комментируя эту ситуацию, пояснили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов — она сама написала заявление. Они сообщили также, что изначально урок должны были посвятить Дню героев 9 декабря, приуроченному к битве под Москвой, но учительница поменяла тему, никого не предупредив.