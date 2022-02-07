Власти Петербурга прокомментировали увольнение учительницы из-за стихов Хармса

Серафиму Сапрыкину, учительницу из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге, никто не вынуждал увольняться после прочтения на уроке стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, женщина сама написала заявление. Об этом заявил «Интерфаксу» представитель пресс-службы администрации Центрального района города, комментируя ситуацию.

Собеседник пояснил, что изначально урок должны были посвятить Дню героев 9 декабря, приуроченному к битве под Москвой. Но учительница поменяла тему, никого не предупредив.

Представитель петербургской администрации пояснил, что подобные действия учительницы недопустимы. Он заверил, что с Сапрыкиной провели беседу.

«Ей объяснили, что она поступила неправильно — не по вопросу Введенского и Хармса, а по вопросу того, что была изменена тема», — добавил представитель районной администрации.

Сапрыкина пожаловалась на руководство учебного заведения после увольнения из-за того, что она читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Она объяснила, что в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Советский драматург и поэт Даниил Хармс (1905-1942) в 1941 году был арестован за «пораженческие настроения» и помещен в следственный изолятор «Кресты». Он скончался в психиатрическом отделении тюремной больницы. Русского поэта и писателя Александра Введенского (1904-1941) арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Он умер от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году.