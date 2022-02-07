В Киеве избили помощника генерального прокурора Украины

В Киеве неизвестные напали на помощника генерального прокурора Украины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщают в полиции, 7 февраля в больницу был доставлен 49-летний мужчина, которого избили в Тверском тупике. Позже выяснилось, что потерпевший является помощником генерального прокурора Украины.

В полиции не называют имени пострадавшего, однако, по данным издания Obozrevatel, им является помощник генпрокурора Зураб Адеишвили.

По предварительным данным, в избиении участвовали четверо неизвестных, которые позже скрылись с места преступления. Сейчас их разыскивает полиция. Как сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, нападение было совершено по из-за мести за работу Адеишвили в Грузии.

Зураб Адеишвили дважды был министром юстиции Грузии — в 2003-2004 годах и 2008-2012 годах. Он также в разное время занимал должности министра государственной безопасности и генерального прокурора Грузии. После проигрыша экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на выборах, Адеишвили переехал на Украину, где стал советником генерального прокурора.

Ранее в Киеве ограбили и избили известного украинского журналиста, телеведущего и медиаэксперта Андрея Куликова. Двое неизвестных подошли к мужчине и попросили у него сигарету, после чего несколько раз ударили его и забрали ценные вещи.