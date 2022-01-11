На Украине избили и ограбили известного журналиста под крики «90-е возвращаются»

В Киеве двое мужчин избили и ограбили известного украинского журналиста, телеведущего и медиаэксперта Андрея Куликова. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Инцидент произошел в понедельник, 10 января. Двое неизвестных подошли к мужчине и попросили его дать сигарету. «Я полез в карман, чтобы дать закурить и в этот момент с криком "90-е возвращаются. Это гоп-стоп" меня несколько раз ударили в висок и ухо, сбили с ног», — рассказал Куликов.

После этого нападавшие отобрали у журналиста телефон, банковскую карту и три тысячи гривен (около восьми тысяч рублей) и потребовали назвать пин-коды от устройств. Как позже выяснили правоохранители, молодые люди оказались рецидивистами. Ранее они были судимы за грабеж и оборот наркотиков.

Телеведущий уточнил, что после нападения чувствует себя нормально. «Есть следы ушибов, но кости не сломаны. (...) Сознание я не терял. После того как они ушли, я вытер лицо от крови и обратился в ближайшее отделение полиции», — отметил он.

Ранее стало известно, что в центре Львова группа украинских радикалов напала на музыкантов, исполнявших песни на русском языке. Националисты сочли, что коллектив снимал «провокационное видео» для российского YouTube-канала «Вписка».