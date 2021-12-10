Нападение украинских радикалов на русскоязычных музыкантов попало на видео

В центре Львова украинские националисты напали на музыкантов, исполнявших песни на русском языке. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Инцидент произошел вечером 9 декабря возле Оперного театра. По словам радикалов, они решили атаковать музыкантов, поскольку те якобы снимали «провокационное видео» для российского YouTube-канала «Вписка» и исполняли для этого русские бранные песни.

На видео попал момент, когда десять человек националистов напали на музыкантов, избили их и разбили инструменты и технику. После этого радикалы пустились в погоню за артистами, однако мимо проехала полицейская машина, которая спугнула нападавших.

Ранее в Харькове хулиган распылил перцовый баллончик в лицо мужчине в кофте с надписью «СССР». Он подошел к нему со спины, окликнул и применил против него оружие, после чего сказал «Слава Украине!» и сбежал с места преступления.