Украинский националист напал на мужчину в кофте с советской символикой

В Харькове радикал распылил перцовый баллончик в лицо мужчине в кофте с надписью «СССР»

В Харькове радикал распылил перцовый баллончик в лицо мужчине в кофте с надписью «СССР». Видео нападения опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На записи видно, как мужчина держит в руке перцовый баллончик и затем приближается к впереди идущим женщине и мужчине, который одет в ветровку с советской символикой. Затем молодой человек обращается к мужчине со словам: «Можно вас на минутку?» — и резко распыляет перцовую смесь ему в лицо. Данные действия украинский националист завершил лозунгом «Слава Украине!» и сбежал с места преступления.

В июле украинские националисты напали на участников акции в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Сотрудники полиции вмешались в конфликт и попытались оттеснить зачинщиков потасовки с помощью резиновых дубинок и слезоточивого газа. В результате пострадал один из силовиков, в лицо которого радикалы распылили перцовый баллончик.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима и открытие архивов спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города и улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям. Особым неприятием советской символики отличаются националисты.