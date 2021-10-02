Украинский телеканал рассказал о нападении на журналистов в Херсоне

На журналистов украинского телеканала «Наш» напали во время эфира в Херсоне

Украинский телеканал «Наш» рассказал о нападении на журналистов во время выездного эфира в городе Херсоне в своем Telegram-канале.

Подробностей произошедшего не сообщается. Как отмечает РИА Новости, во время эфира ведущий сообщил, что в ситуацию вмешались сотрудники полиции.

Советник президента Украины Сергей Шефир выразил мнение, что нападение является давлением на высшие эшелоны власти. Он также прокомментировал высказывания о том, что произошедшее было инсценировкой. «Кто хочет, пусть попробует так инсценировать, если это возможно», — добавил он.

14 августа националисты избили украинского корреспондента Александра Кружельного у офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве. В результате журналист получил «многочисленные синяки, царапины, ссадины».