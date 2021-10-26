Во Львове начали демонтаж советской звезды в рамках декоммунизации

На военном мемориале во Львове демонтируют советскую звезду в рамках декоммунизации

На военном мемориале Марсово поле во Львове начали демонтаж советской звезды в рамках кампании по декоммунизации. Об этом сообщил общественный деятель, представитель движения «Общество будущего» Антон Петровский в комментарии «Укринформ».

По словам активиста, данная инициатива была выдвинута еще в первые годы независимости Украины, однако реализовать задуманное удалось только в настоящее время. Он уточнил, что добро на ликвидацию ордена Великой Отечественной войны дал исполнительный комитет городского совета, несмотря на неоднократные требования российской стороны.

Петровский также отметил, что решение о демонтаже символа советской эпохи позволит избавить Львов от «маркеров» Москвы. «Это фактически происходит процесс не только декоммунизации, но и дерусификации, ведь они себя считают наследниками Советского Союза и присваивают себе победу во Второй мировой войне», — пояснил общественный деятель.

Решении о демонтаже советской звезды было принято в июле. Тогда министерство иностранных дел России направило ноту украинскому внешнеполитическому ведомству, обвинив власти республики в нарушении международных обязательств об увековечивании памяти о победе над фашизмом.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима и открытие архивов спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города и улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.