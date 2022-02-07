Гинцбург назвал долю заразившихся омикроном в Москве

В Москве 90-95 процентов всех случаев заражений коронавирусом приходятся на омикрон-штамм. Такую долю инфицированных назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.

По словам Гинцбурга, около пяти процентов случаев COVID-19 приходится на дельта-вариант инфекции.

Он добавил, что после перенесенной инфекции иммунитет человека не обладает хорошей защитой от новых штаммов. Надолго от коронавируса защищает вакцинация и бустерная доза прививки, подчеркнул директор Центра имени Гамалеи.

Ранее Гинцбург усомнился в завершении пандемии на омикрон-штамме. По его словам, полной уверенности ученых в этом нет. «Мы сейчас разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19», — сказал он.