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Гинцбург усомнился в завершении пандемии на омикрон-штамме коронавируса

Глава центра Гамалеи Гинцбург усомнился, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Неправильно считать, что появление омикрон-штамма коронавируса станет завершающей стадией пандемии. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом в воскресенье, 30 января, пишет ТАСС.

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По словам специалиста, нет уверенности в том, что омикрон станет последним штаммом. «Не берусь утверждать, что это финальная стадия... Мы сейчас разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19», — отметил он.

Гинцбург также отметил, что, по данным исследований, люди, прошедшие повторную вакцинацию отечественным однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют 100-процентную защиту против заражения омикроном.

По данным оперштаба на 30 января, за прошедшие сутки в России были госпитализированы 9883 пациента, заболевших COVID-19. Еще 28 944 пациента выздоровели и были выписаны из больниц. За все время от инфекции вылечились 10 218 151 человек.

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Евгения Куликова
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