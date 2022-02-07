Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия и НАТО договорились приготовиться к любым событиям на Украине

Глава МИД Германии Бербок обсудила ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО Столтенбергом

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Перед своим визитом в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок провела переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых обсудила ситуацию вокруг Украины. Об этом министр написала в Twitter.

По словам Бербок, они со Столтенбергом договорились приготовиться к любым событиям, которые могут произойти на Украине. «Наш общий посыл ясен: мы готовы к любому сценарию. Суверенитет Украины для нас не подлежит обсуждению», — подчеркнула она.

8 февраля Киев также посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Перед этим он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 7 февраля. Политики обсудят ситуацию на Украине, а также требования России по гарантиям безопасности — они, в частности, касаются нерасширения НАТО на восток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Новосибирский зоопарк оценил реакцию людей на скандал с выбором талисмана города
Невролог назвал тревожные проявления постковидного синдрома
Перечислены способы давления Франции на Украину
Крупнейшие российские компании отчитались о готовности к санкциям
Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней
Южноамериканская страна захотела «заработать» за счет Китая
В Ливии нашли партию гашиша с портретом Путина
Захарова сравнила Украину, Британию и США с персонажами «Кавказской пленницы»
Токаев утвердил отставку Назарбаева с поста главы Совбеза
Малафеев рассказал о недвижимости в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.