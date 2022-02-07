Германия и НАТО договорились приготовиться к любым событиям на Украине

Перед своим визитом в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок провела переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых обсудила ситуацию вокруг Украины. Об этом министр написала в Twitter.

По словам Бербок, они со Столтенбергом договорились приготовиться к любым событиям, которые могут произойти на Украине. «Наш общий посыл ясен: мы готовы к любому сценарию. Суверенитет Украины для нас не подлежит обсуждению», — подчеркнула она.

8 февраля Киев также посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Перед этим он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 7 февраля. Политики обсудят ситуацию на Украине, а также требования России по гарантиям безопасности — они, в частности, касаются нерасширения НАТО на восток.