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Стало известно о намерении лидеров стран G7 обсудить Украину

Bloomberg сообщает, что лидеры G7 могут провести онлайн-встречу по Украине 24 февраля

Фото: Michael Sohn / Reuters

Лидеры стран G7 могут провести встречу по ситуации вокруг Украины в онлайн-формате 24 февраля. Об этом стало известно из сообщений источников издания Bloomberg, передает ТАСС.

По сведениям собеседников американского издания, обсуждение коснется якобы имеющего место «наращивания» российских вооруженных сил у границ Украины. Кроме того, союзники обсудят возможное введение санкций против России, если она «примет решение вторгнуться на Украину».

Bloomberg пишет, что лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании намерены «придерживаться конструктивного подхода, приветствующего снижение напряженности путем дипломатических усилий». Также сообщается, что встреча может быть перенесена в зависимости от развития ситуации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс задумывается о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе. По его словам, решение по этому вопросу окончательно еще не принято, однако Россия, которая желала сократить силы НАТО у своих границ, «получит обратное».

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Николай Чигасов
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