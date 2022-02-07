Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО задумались о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе

Генсек НАТО задумался о возможности долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО задумывается о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Мы рассматриваем более долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части альянса. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но в настоящее время внутри НАТО идет процесс. Если Россия действительно хочет, чтобы НАТО было меньше у ее границ, она получит обратное», — заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг встретился с главой МИД Германии Анналеной Бербок. По словам Бербок, они со Столтенбергом договорились приготовиться к любым событиям, которые могут произойти на Украине.

8 февраля Киев посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Перед этим он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Сообщалось, что политики обсудят ситуацию на Украине, а также требования России по гарантиям безопасности — они, в частности, касаются нерасширения НАТО на восток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Начались переговоры Путина и Макрона в Кремле
Жених и невеста три раза за год сыграли свадьбу ради родственников
Американские военные получили модернизированную БМП
В принтах на детской одежде увидели поощрение мальчиков и унижение девочек
Раскрыта неожиданная опасность собак
В НАТО задумались о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе
Регина Тодоренко заразилась коронавирусом
Москвичам пообещали первую оттепель в преддверии весны
На Украине исключили диалог с ДНР и ЛНР
Суд арестовал обвиняемого в убийстве на севере Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.