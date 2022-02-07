В НАТО задумались о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе

НАТО задумывается о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Мы рассматриваем более долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части альянса. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но в настоящее время внутри НАТО идет процесс. Если Россия действительно хочет, чтобы НАТО было меньше у ее границ, она получит обратное», — заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг встретился с главой МИД Германии Анналеной Бербок. По словам Бербок, они со Столтенбергом договорились приготовиться к любым событиям, которые могут произойти на Украине.

8 февраля Киев посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Перед этим он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Сообщалось, что политики обсудят ситуацию на Украине, а также требования России по гарантиям безопасности — они, в частности, касаются нерасширения НАТО на восток.