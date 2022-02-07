Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы

Власти Украины обратились к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что, если Киев получит желаемое, входящая в комплекс радиолокационная станция сможет отслеживать обстановку над существенной частью России.

THAAD (Theater High Altitude Area Defense) предназначен для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности, в том числе в верхних слоях атмосферы. Комплексы могут объединять в единую сеть, что позволяет защищать обширную территорию.

7 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за прошедшие три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Он отметил, что названный объем военной помощи не является пределом, и в будущем Киев продолжит получать от других стран оружие и снаряжение.

Двумя днями ранее в киевский аэропорт прибыл очередной самолет с боеприпасами из Соединенных Штатов. Вес груза составил 86 тонн. Это уже восьмой подобный лайнер из США.