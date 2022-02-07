Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названы объемы западной военной помощи для Украины

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила от Запада военную помощь на 1,5 млрд долларов

Фото: Yurii Rylchuk / Globallookpress.com

За прошедшие три месяца Украина получила от западных стран более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в Facebook.

По его словам, с начала очередного обострения в Донбассе украинский МИД фактически работает в усиленном «антикризисном режиме» и продолжает консолидировать международную коалицию против «российской агрессии». «Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере безопасности», — сказал Кулеба.

Материалы по теме:
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января

Он отметил, что названный объем военной помощи не является пределом, и в будущем Киев продолжит получать от других стран оружие и снаряжение. Этот факт, как полагает министр, является главным в вопросе сдерживания России и недопущения подрыва европейской безопасности.

«Сейчас ключевая тема мировой политики — это не допустить очередную волну войны России против Украины. Это не является преувеличением», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали стратегию по «сдерживанию» России. В телефонном разговоре стороны обсудили кризис в отношениях двух стран и отметили прогресс в подготовке евроатлантических санкций против Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев начал готовиться к смерти
На Украине раскрыли повестку переговоров с главой МИД Германии
В Минпросвещения отреагировали на увольнение учительницы из-за стихов Хармса
Вице-канцлер ФРГ прокомментировал возможность отказа от «Северного потока-2»
Ураган снес крыши двух старинных зданий в европейском городе
В Млечном Пути впервые обнаружили одинокую черную дыру
Северную Корею обвинили в финансировании ядерных программ на украденные деньги
Власти Петербурга прокомментировали увольнение учительницы из-за стихов Хармса
В НАТО оценили угрозу странам Балтии со стороны России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.