Названы объемы западной военной помощи для Украины

За прошедшие три месяца Украина получила от западных стран более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в Facebook.

По его словам, с начала очередного обострения в Донбассе украинский МИД фактически работает в усиленном «антикризисном режиме» и продолжает консолидировать международную коалицию против «российской агрессии». «Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере безопасности», — сказал Кулеба.

Он отметил, что названный объем военной помощи не является пределом, и в будущем Киев продолжит получать от других стран оружие и снаряжение. Этот факт, как полагает министр, является главным в вопросе сдерживания России и недопущения подрыва европейской безопасности.

«Сейчас ключевая тема мировой политики — это не допустить очередную волну войны России против Украины. Это не является преувеличением», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали стратегию по «сдерживанию» России. В телефонном разговоре стороны обсудили кризис в отношениях двух стран и отметили прогресс в подготовке евроатлантических санкций против Москвы.