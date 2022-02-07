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В визите Макрона в Россию усмотрели желание стать «спасшим» Украину героем

Politiсo: Макрон хочет заключить мирное соглашение с Путиным и «спасти» Украину
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Издание Politiсo усмотрело в предстоящем визите в Москву президента Франции Эммануэля Макрона его желание стать героем, который «спас» Украину от «вторжения» России.

Отмечается, что французский президент хочет заключить мирное соглашение со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что было бы для него выгодно в преддверии президентских выборов, которые пройдут в апреле. Визит Макрона в Россию согласуется с его видением европейской «стратегической автономии» — то есть Европы, способной самостоятельно отстаивать свои собственные интересы безопасности, пока Вашингтон и Москва «сражаются друг с другом».

Эксперт по международным отношениям Сирил Брет указал, что успех Макрона на переговорах с Путиным позволит ему «выделиться среди других кандидатов еще до начала президентской кампании, чтобы показать, что он способен обеспечить существование Франции на международной арене».

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С другой стороны, пишет издание, звучащие ранее из уст Макрона «примирительные слова» в отношении России заставляют многих «крайне нервничать», поскольку он уже намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией, при том что страны НАТО уверены, что Путин отступит только лишь при демонстрации силы и увеличении поставок оружия на Украину.

Ранее стало известно, что главной темой встречи Макрона с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в понедельник, 7 февраля, в Москве, станет ситуация вокруг Украины. По мнению французского лидера, снизить напряженность в регионе помогут именно дипломатические меры.

Систематические обвинения в планах напасть на Украину предъявляются России последние несколько месяцев. Несмотря на то что Москва неоднократно опровергала эти сообщения, Запад продолжает поставлять оружие Киеву и наращивать военный контингент в странах НАТО.

Марина Совина
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